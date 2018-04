Gramsberger Vechtezomp in Hardenberger sluis: Hij past!!

Geld voor veiliger Broekdijk door Bruchter­veld

11:42 De gemeente Hardenberg wil 450.000 euro investeren in het verbeteren van de Broekdijk in Bruchterveld. Dat moet gebeuren in 2019, als in het kader van groot onderhoud het asfalt op het weggedeelte van het begin van de bebouwde kom tot aan de Geert Arendsweg vervangen moet worden.