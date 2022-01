Gratis winkelen bij Astrid in Gramsbergen: ‘Iedereen mag wat pakken’

Winkelstad Hardenberg opent zaterdag sowieso deuren: ‘Als statement’

‘Welkom!’ Dat is de boodschap van Winkelstad Hardenberg: met de meest recente lekken lijken er versoepelingen voor winkeliers in te zitten, maar de deuren in de stad in het Vechtdal gaan aanstaande zaterdag hoe dan ook open. Dat meldt de club donderdagochtend op Facebook.

13 januari