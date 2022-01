Gratis zelftests voor minima via Hardenbergse instellingen

Bomenkap in centrum verdeelt Balkbrug: ‘Laten we het parkje goed onder handen nemen’

Inwoners van Balkbrug reageren verdeeld op de dreigende kap van bomen in hun dorp. Vorige maand maakte de gemeente Hardenberg bekend dat er een aanvraag is ingediend om tal van bomen in het centrum van Balkbrug te kappen. Het gaat met name om de bomen die in en vooral langs het parkje staan. De grootste bomen blijven vooralsnog staan.

