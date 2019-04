‘Gratis’ zonnepanelen op je dak in Dalfsen

Huiseigenaren in Dalfsen die best hun huis willen isoleren of zonnepanelen willen plaatsen, maar niet zelf zo'n grote investering kunnen of willen doen, kunnen vanaf 1 mei met De Woonpas in zee. Dat initiatief van een aantal ondernemers start een proef in de gemeente Dalfsen en in de gemeente Bergen (NH) om dat mogelijk te maken.