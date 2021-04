Grensbewoners Vechtdal klagen over 'Niederlockdown’: 'Verschrikkelijke maatregel’

Kampeer­ders slaan zich in Vechtdal door sneeuwbui­en heen: ‘Sommigen zwemmen zelfs in het openlucht­bad’

6 april De kop is er af, met het paasweekend is het recreatieseizoen voor geopend verklaard. Maar het weer riep nu niet direct associaties op met lekker kamperen. Toch werden op campings in het Vechtdal nog genoeg gasten welkom geheten, weer of geen weer. Hier en daar werd zelfs gezwommen in het openluchtbad.