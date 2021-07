Groene weelde langs de weg; CDA in Hardenberg is het een doorn in het oog

De plaatselijke CDA-fractie zegt veel negatieve reacties op het maaibeleid van de gemeente te hebben gekregen. In de meeste gevallen maakten inwoners zich zorgen over de effecten op de verkeersveiligheid. Vetker zegt zich daar alles bij voor te kunnen stellen. „Je hebt door die hoge groene bermen veel minder zicht vanuit je auto op de weg.” Vooral op kruisingen zou dat overzicht nu missen. Kruisingen her en der in de gemeente, van Ane tot aan Dedemsvaart. „Ik maak me echt zorgen om de verkeersveiligheid. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd. Maar duidelijk is wat mij betreft wel dat de kwetsbaarheid van met name kinderen in het verkeer hierdoor wordt verhoogd.”