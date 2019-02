GroenLinks maakt zich zorgen om ondernemer Europaweg in Hardenberg

De Spinde

,,Het lijkt verband te houden met de ontwikkelingsplannen voor het gebied De Spinde - Europaweg, echter waren de pandeigenaar en makelaar nergens van op de hoogte’’, laat de fractie weten. Eerder zouden er toezeggingen aan de ondernemer zijn gedaan, waardoor hij dacht dat hij zonder problemen een nieuwe zaak kon starten aan de Europaweg. De fractie wil van het college weten of er wel goed geïnformeerd is en of er mogelijkheden zijn om de ondernemer toch te laten starten. Als dat niet mogelijk is, wil GroenLinks dat het college een alternatief biedt. Daarnaast is de fractie benieuwd of er vergelijkbare casussen spelen in de gemeente.