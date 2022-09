Grootste partij Hardenberg: onderzoek nieuwe ophaalbrug bij De Troubadour

Omstreden besluit over afsluiting Vechtkade in Ommen is genomen, komt ‘participa­tie­tra­ject’ niet wat laat?

In Ommen is het principiële besluit om de Vechtkade in de toekomst voor doorgaand verkeer af te sluiten al genomen, maar nu wordt aan inwoners en belanghebbenden gevraagd mee te denken over de precieze uitvoering. Mosterd na de maaltijd? Wethouder Alice van den Nieuwboer vindt van niet. „We willen recht doen aan ieders wensen.”

