Grote belangstelling voor Beweegtuin achter de Olmen: Nieuwleusen loopt uit

Politie vraagt om meer foto’s en video’s na zedeninci­dent op camping Rheeze: ‘Waarop andere personen staan’

19 juli De politie heeft na een eerdere getuigenoproep zo’n dertig tips binnengekregen over het zedenincident dat zich vorige week maandag heeft afgespeeld op camping de Zandstuve in Rheeze. In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt dinsdag aandacht gevraagd voor de zaak, waarbij een kind in een toiletgebouw slachtoffer werd van een misdrijf.