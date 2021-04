Grote gele kwikstaart bij Junne voorlopig gered: bouwwerkzaamheden stopgezet

Er is geen spoedeisend belang meer en de zaak kan worden afgewacht tot er in de bodemprocedure over beslist is. Het Waterschap Vechtstromen was van plan een zogenaamde droogzetvoorziening te laten bouwen. Met deze voorziening kan het waterschap later de Vecht rondom de stuw droogleggen, zodat inspectie van de stuw en de brug kan plaatsvinden. Er zijn twijfels of de stuw en brug nog wel in goede conditie zijn.