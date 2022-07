Grote namen, jong talent en meer beleving in Attractiepark Slagharen: ‘Fijne afwisseling van Vegas’

Meer beleving en interactie tussen entertainers en parkbezoekers dit seizoen. Dat is de gedachte, volgens Paul Nelissen. Hij is bedrijfsleider van Aniba Entertainment, een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat de acteurs en entertainers die in Slagharen actief zijn onder de vleugels heeft. In totaal gaat het om ongeveer vijftig mensen. ,,We hebben hier een hecht en gevarieerd team, met ervaren acts die jonge talenten op weg helpen.”