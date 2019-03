Grote opknapbeurt voor zwembad De Bargn’s in Kloosterhaar

,,Het is geweldig’’, vertelt Ruud de Jong van Plaatselijk Belang Kloosterhaar. Het openluchtbad bestaat al meer dan vijftig jaar, maar er is nu wel onderhoud nodig. Er moet een nieuwe chloordoseerinstallatie komen en daarnaast moeten kozijnen van het toilet, de douche en de kantine vervangen worden. Ook laat de bodem van bad te wensen over, de steeds opbollende bodem moet gerepareerd worden. Het kostenplaatje komt neer op bijna 45.000 euro, waar de gemeente het zwembad nu helpt met een bijdrage van 11.000 euro. ‘Zwembad De Bargn’s is het enige buitenbad in de gemeente Hardenberg dat zonder structurele bijdrage van de gemeente geëxploiteerd wordt’, staat in een collegevoorstel. Daarnaast is er volgens de gemeente veel draagvlak voor instandhouding van het bad, vanwege de sociale functie voor het dorp.

Voorbereidingen

,,We zijn hier heel blij mee. De gebouwtjes zijn zwaar verouderd, die gaan we opknappen. Er moeten bijvoorbeeld nieuwe kozijnen in en komen rolluiken’’, zegt De Jong. Met het onderhoud verwacht hij dat het bad wel weer tien tot vijftien jaar vooruit kan. ,,De voorbereidingen zijn al begonnen, we hopen voor het hoogseizoen klaar te zijn.’’ De bedoeling is dat het bad halverwege mei open gaat. ,,En als de kozijnen dan nog niet af zijn is dat natuurlijk niet zo erg.’’ De voorzitter van Plaatselijk Belang had wel verwacht dat de gemeente het zwembad zou helpen. ,,We hebben tijdig met ze gesproken en we exploiteren al jaren zelfstandig dit bad, dus ik had het wel een beetje verwacht. Het is echt geweldig dat we dit nu kunnen doen.’’

Kosten