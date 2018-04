Grote ravage na uitslaande brand Bergentheim

updateDe uitslaande brand die vannacht woedde aan de Kanaalweg West in Bergentheim heeft een grote ravage veroorzaakt. De schade aan het bedrijfsgebouw achter het Avia-tankstation is groot.

Het tankstation zelf is vanmorgen tegen tien uur weer geopend. ,,Er is geen schade aan de pomp, alle systemen hebben vannacht goed gewerkt, waardoor de brandstoftoevoer automatisch werd afgesloten'', zegt hoofd facilitaire zaken Jeroen Vos van Avia Weghorst. ,,Met een installateur hebben we alle installaties gecontroleerd, waarna we de stroom weer konden inschakelen voor de groepen buiten. Alles functioneert weer, er kan gewoon getankt worden.''

Volledig scherm De ravage na de brand in Bergentheim is groot. © Benny Koerhuis

Oldtimers

Van het oldtimerbedrijf van Bert Weiden, aan de achterzijde, is niks meer over dan een puinhoop. Binnen stonden meerdere klassiekers, waar onder een Chevrolet Bellair, en tal van gereedschappen en machines zoals diverse metaaldraai- en freesapparaten. Alles ging in vlammen op.

Beddenwinkel

De net in januari geopende beddenwinkel Boxspringsnederland.nl annex actieshop van Alderina Fluitman en Alfons Harmsen heeft veel rook- en waterschade opgelopen. Mogelijk worden hier ook spullen vermist, zoals een kassa. De politie doet onderzoek naar eventuele sporen van diefstal.

Geen gewonden

De zeer grote brand aan de Kanaalweg West is vannacht tussen twee en drie uur ontstaan. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De brandweer was tot zeven uur met de laatste bluswerkzaamheden bezig. Veel korpsen werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Onder meer uit Hardenberg, Zwolle, Slagharen, Dalfsen, Steenwijk, Nieuwleusen en Heino. De brand werd opgeschaald omdat op korte afstand van het gebouw een tankstation zit. De vlammen bereikten bijna het winkeltje van de pomp en de fik leek over te slaan naar het gehele pompstation. Dat kon de brandweer dankzij de grote inzet voorkomen.

Evacuatie

Naast het tankstation is een woning, de vijf mensen die daar wonen, werden geëvacueerd. Ook achter het bedrijfspand werd een woning ontruimd. Beide woningen bleven gespaard voor de vuurzee. Het bedrijfspand is voor een groot deel uitgebrand en door de uitslaande brand verloren gegaan, laat de brandweer weten. De brandweer weet nog niet hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Roemeniëcomité

Een opslagruimte van het Roemeniëcomité van de Vrijgemaakte kerk Bergentheim liep lichte rookschade op. ,,Gelukkig hadden we maandag net 22 kuub goederen ingeladen, dat gaat komende week naar Roemenië'', vertelt Gerhard Gerrits. ,,Vanmorgen mochten we er van de brandweer nog een aanhanger met spullen uithalen. Maar een paar duizend euro aan goederen heeft teveel rookschade opgelopen, dat is verloren.''