Grote woningbrand in Dedemsvaart, geen slachtoffers

Op het treinstati­on van Dalfsen vinden blinden en slechtzien­den wél de weg

4 december Anita Beenen schuifelt met haar rood-witte stok over het geribbelde pad bij het station in Dalfsen en komt aan bij vier vlakke tegels die in een vierkant in de straat zijn gelegd. Ze steekt haar vinger op, ten teken dat ze aan het gezelschap dat haar vergezelt iets uit wil leggen. ,,Kijk, als je een visuele beperking hebt, dan weet je nu wat je te wachten staat. Een keuzemoment. Ga je linksaf, of rechtdoor?”