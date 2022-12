Halve eeuw Tafeltje Dekje in Dalfsen: ‘Na een paar bezoekjes komen de verhalen los’

MET VIDEO Kerstlicht in heel Nieuwleu­sen, en dat kan goedkoop volgens Raimonda: ‘Met 2 lampjes kan je winnen’

Een peperduur verlicht huis is niet nodig voor de kerstlichtjeswandeling in Nieuwleusen. Raimonda Witpaard (49) wil vooral dat iedereen mee kan doen met het versieren van het dorp. Net als de rest van haar gezin is ze verzot op de prille traditie. ,,Rijk of arm, het moet een feestje voor iedereen zijn.”

