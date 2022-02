Handbalsters Dalfsen zien oude bekende komend seizoen terug als trainer-coach: ‘Ik ken die meiden van haver tot gort’

Boosheid over aanpak stikstofza­ken: rechter tikt provincie Overijssel stevig op de vingers

In ongewoon harde bewoordingen is gedeputeerde Tijs de Bree van Overijssel opgeroepen vandaag persoonlijk voor de bestuursrechter te verschijnen, bij de behandeling van diverse stikstofzaken. De rechtbank is ‘ernstig ontstemd over de manier van doen van Gedeputeerde Staten’.

24 februari