Hangbuikzwijntjes gedumpt in bos in Balkbrug

Nieuwe datum voor Pump up the 90’s in Hardenberg na annulering door coronavi­rus

11:06 Het muziekfestival Pump up the 90’s met duizenden bezoekers, dat gepland stond op zaterdag 4 april in de Evenementenhal Hardenberg, wordt verplaatst. De nieuwe datum is nu zaterdag 17 oktober, laat organisator Easyfairs weten.