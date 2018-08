Hardenberg: 'gaskraan dicht bij zorgelijke situaties'

Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. En dat de kraan onmiddellijk dicht gedraaid wordt op het moment dat de bodem op zorgelijke wijze begint te bewegen.

Dat schrijft het gemeentebestuur van Hardenberg in een reactie op het rijksbesluit over gaswinning. Daarbij vindt de gemeente dat de adviezen die het vooralsnog richting de minister heeft gegeven onvoldoende in de plannen zijn verwerkt.

Winningsplan

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Om zo'n vergunning te krijgen, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel gas het bedrijf wil winnen, op welke manier, wat de invloed van de gaswinning is op bijvoorbeeld de bodem en of de gaswinning kan leiden tot bevingen of bodemdaling. De minister moet vervolgens instemmen het een dergelijk plan en vraagt daarom de betreffende gemeente om advies.

Fossiele brandstoffen

Om nu een nieuwe vergunning te krijgen heeft de NAM bij de minister een geactualiseerd plan ingediend. Het richt zich met name op het verlengen van gaswinning uit vier velden in de gemeente Hardenberg. Op zich onderschrijft de gemeente Hardenberg de noodzaak van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar hoopt het ook dat door het gebruik van alternatieve energiebronnen de gaswinning op een lager pitje wordt gezet. Daarom wil het best toestaan dat er tot 2025 naar gas geboord kan worden, maar moet tegen die tijd een evaluatiemoment ingebouwd worden om verder te kijken. Dat is er nu nog niet. ,,De belangen van onze inwoners staan voorop", zegt wethouder Falco Bruinsma. ,,Wij constateren dat onze adviezen onvoldoende zijn verwerkt. En vragen nogmaals aandacht voor de door ons aangedragen punten.”

Meetpunten

Ook vindt Hardenberg dat de NAM nog dit jaar een actuele hoogtemeting moet uitvoeren, en dat van alle gebouwen in het gebied een bouwkundige opname wordt gemaakt. Het kunnen traceren van een eventuele beving is volgens het college van cruciaal belang. Drie extra meetpunten zouden gerealiseerd moeten worden, daarnaast dringt Hardenberg er bij het ministerie op aan om voor het eind van het jaar een schadeprotocol op te stellen. De veiligheidsrisico's zijn volgens het ministerie te verwaarlozen, en in het geval van een beving zal schade gering zijn.

Schadeprotocol