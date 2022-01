Hardenberg haalt Olympia's Tour weer in huis: proloog plus sprintetappe

Honderden wandelaars bij ‘Fakkel­tocht voor de vrijheid’ in Ommen

Terwijl in Den Haag de allereerste persconferentie van het nieuwe kabinet werd gehouden, vond op 177 kilometer afstand de ‘Fakkeltocht voor de vrijheid’ plaats in Ommen als protest tegen het coronabeleid. De demonstranten hielden eerder al dergelijke demonstraties gehouden in de regio. Ook elders in het land gingen demonstranten de straat op.

14 januari