Hardenberg investeert in nieuw bedrijventerrein: anders scheefgroei

,,Net zoals we ruimte zoeken voor woningbouw moeten onze bedrijventerreinen ook meegroeien. Om te voorkomen dat we straks 'nee’ moeten verkopen, moeten we nu vroegtijdig handelen’’, legt wethouder Alwin te Rietstap uit, die economie en grondbeleid in zijn portefeuille heeft. ,,Onze bedrijventerreinen zijn al jaren volop in trek. Om onze economische koppositie in de regio vast te houden is een goed vestigingsklimaat en de beschikbaarheid van voldoende bedrijfslocaties, vooral in de grotere kernen Hardenberg en Dedemsvaart, belangrijk.’’