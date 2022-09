Hardenberg krijgt 680.000 euro van het Rijk om winkelgebied op te knappen

Bij Erna stelen ze dagelijks ijs uit de vriezer in De Krim: 'Van pubers tot bejaarden’

Erna Bosman raakt er moedeloos van: op het terras bij haar melkveebedrijf Hoeve Bosman in de Krim kan iedereen dag en nacht voor 2 euro een bak ijs uit de vriezer in de blokhut halen. Maar betalen schiet er steeds vaker bij in. Ook het bakje met wisselgeld is een prooi. ,,Omdat ze ermee wegkomen? Normenvervaging? Zeg het maar.”

29 augustus