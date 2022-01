Hardenberg moet boeren betrekken bij aanpak fietspaden: ‘Geen fietsstraten op landbouwroutes’

Ommen geeft groen licht voor informatie­cen­trum Ommer­schans: buren akkoord

Nu ook met de buren goede afspraken zijn gemaakt, geeft de gemeente Ommen groen licht voor een bezoekerscentrum over de Ommerschans. In de raadscommissie van begin november spraken omwonenden nog hun zorgen uit over de plannen voor een informatiepunt over de Ommerschans, die werd opgeworpen als verdedigingswerk en de eeuwen daarna dienst deed als bedelaarskolonie, gevangenis en nu psychiatrisch centrum.

24 januari