Hardenberg stapt 8 december over op nieuw parkeersysteem: ‘met dank aan Maastricht’

,,De gemeente Maastricht had dezelfde parkeerautomaten besteld als Hardenberg. Die waren al wel klaar, maar in Maastricht is vertraging ontstaan en zouden de automaten pas later geplaatst worden. Daarom zijn in goed overleg de computerchips uit die automaten gehaald en in onze parkeerautomaten geplaatst’’, vertelt de Hardenbergse wethouder Nico Lansink Rotgerink met een brede glimlach.