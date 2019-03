Hardenberg versnelt bouw woningen en legt focus op betaalbare koopwoningen

De gemeente Hardenberg moet binnen zes jaar 1680 nieuwe woningen tellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe woonambities voor 2025 kenbaar gemaakt. In de gemeente wonen steeds meer ouderen en minder gezinnen. Daarom is het 'Programma Wonen 2025' vooral gericht op starters, ouderen en doorstromers. Daarnaast zet de gemeente fors in op duurzaamheid.

Uit het nieuwe plan blijkt dat de gemeente de bouw van nieuwe woningen wil versnellen. Hardenberg mikt op 200 tot 250 nieuwe huizen per jaar. In totaal moeten er voor 2026 minimaal 1680 nieuwe woningen in de hele gemeente staan. De focus ligt op 'betaalbare koopwoningen' voor starters, met een vraagprijs van maximaal 175.000 euro. Ook wordt er ingezet op kleine huurwoningen. ,,Om te kunnen voldoen aan de grote vraag bouwen we de eerstkomende jaren extra woningen. Daarbij letten we goed op de woonkwaliteit'', laat wethouder Martijn Breukelman weten. Nieuwe woonvormen worden ook onderzocht, zoals erfdelen, 'thuishuizen' voor ouderen en 'tiny houses'.

Sociale huur

Het aantal sociale huurwoningen wordt de komende jaren ook uitgebreid. Daarvan komen er ten minste 300 bij in de komende zes jaar. Minimaal 36 komen er in Marslanden de Cirkel in Hardenberg. Ook worden er woningen gebouwd aan Bransveen (de zuidkant) en de Julianastraat in Dedemsvaart. Balkbrug kan vijf nieuwe sociale huurwoningen verwachten en in Garstlanden in Gramsbergen worden er minimaal 40 geplaatst.

Veel huizen in de gemeente Hardenberg zijn ruime eengezinswoningen, nu is het doel om woningen te realiseren voor de kleinere huishoudens. Vooral in de kleine kernen moet ruimte blijven voor nieuwbouw van eengezinswoningen. Het idee is om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte in die kleine kernen.

Duurzaamheid

De sociale huursector moet voor 2021 gemiddeld op energielevel B zitten. Dit is ambitieuzer dan het landelijke beleid, waar de doelstelling is om energieniveau C te behalen. Moeilijker is het verduurzamen van de particuliere woningen. De gemeente wil ervoor zorgen dat woningeigenaren zelf maatregelen nemen. Hoe is nog niet duidelijk, de mogelijkheden worden nog onderzocht. Ook worden de nieuwbouwhuizen niet langer aan het aardgasnetwerk gekoppeld, de woningen moeten gebruik gaan maken van duurzame energie. Vanaf 2021 moeten de nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn.