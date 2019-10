Hardenberg wil gemeentelijke gebouwen toegankelijker maken

Bijzondere toernooiop­zet maakt ook kleine tennisvere­ni­gin­gen kanshebber voor Vechtdal Cup

17:01 Als kleinste vereniging in het Vechtdal een regionaal tennistoernooi winnen? Het kan op de Auto Combi Vechtdal Cup. In de weekeinden van 2 en 3 en 9 en 10 november zullen 200 tennissers namens hun vereniging strijden om de felbegeerde wisselbeker tijdens negentiende editie van het toernooi. Joyce Vieth, namens de hoofdsponsor in het bestuur van de Vechtdal Cup, vertelt over de opvallende organisatie van het toernooi.