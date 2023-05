Hardenberg wil in gesprek met vakantiereus Capfun na nieuwe overname van camping: ‘Kennen hun plannen niet’

Lucifer ging aan de wandel in Ommen en verdween... Tot Richard in Nieuwleu­sen weken later iets opmerkte

Wekenlang waren Mariska Kamphuis en haar gezin in Ommen op zoek naar hun kat. Lucifer was kwijt en er was geen spoor te bekennen. Nu is het beestje weer thuis. Hij dook ernstig verzwakt op in een loods in Nieuwleusen. ,,Ik voelde dat hij nog in leven was.’’