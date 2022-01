Hardenberg wil snelheid remmen op N377 in drie dorpen: voorrang voor Balkbrug

Boerin Bergent­heim kan haar eieren nog kwijt: 'Verkoop aan huis wel verboden’

Vijftigduizend eieren vormt de dagelijkse oogst voor boerin Hendriëtte Bouma uit Bergentheim. Ze maakt zich zorgen om de oprukkende vogelgriep, haar familiebedrijf De Slothoeve ligt in de 10-kilometerzone rond een getroffen bedrijf in Den Ham. Eieren aan huis verkopen is verboden, maar gelukkig kunnen de eieren wel naar een centraal verzamelpunt in Heino.

