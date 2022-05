Hardenberger (88) rijdt met scootmobiel in sloot in Collendoorn

met video Johan ziet zijn stal in Ommen in vlammen opgaan, 25.000 ‘knuffel­kip­pen’ dood: ‘Dit is verschrik­ke­lijk’

Met ontgoocheling in de ogen ziet pluimveehouder Johan Schuttert uit Varsen hoe zijn stal met daarin 25.000 kippen in vlammen opgaat. De dieren zitten door de landelijke ophokplicht binnen, maar zijn kansloos als het vuur in rap tempo om zich heen grijpt. ,,Wij vertroetelen onze kippen. Dit is verschrikkelijk.”

11 mei