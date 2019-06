Hardenberger oogheelkundige apparatuur op weg naar Zambia

In Zambia, een land met bijna 13 miljoen inwoners, zijn veel mensen blind en slechtziend. Van deze groep is 80 procent onnodig slechtziend of blind. Het Macha Mission Hospital heeft momenteel een kleine polikliniek oogheelkunde, waar zeer beperkte oogheelkundige behandeling mogelijk is. ‘Eye for Zambia’ wil in samenwerking met dat ziekenhuis de oogheelkundige kliniek uitbreiden om kwalitatief goede oogzorg te kunnen bieden. Oogarts Samuel Verkerk en zijn vrouw Tamara zijn daar aan het werk en leiden ook jonge mensen op.

De Phaco Infinity machine kwam na jaren trouwe dienst in Saxenburgh beschikbaar voor een tweede leven in Zambia. Het apparaat wordt ingezet bij de behandeling van mensen met staar. De firma Beekman Transport uit Apeldoorn heeft het transport van de goederen naar de haven in Nederland belangeloos verzorgd.