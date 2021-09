Hardenbergers zijn op pad voor 1200 kilometer naar de Alpe

Jan Lenters rijdt hem, met zijn fietsvrienden. ,,Sinds vorig jaar heb ik al 12.000 kilometer gefietst. Het gaat lukken, het is een goede groep. Gemotiveerd, we houden elkaar scherp”, zegt hij gemotiveerd. Op de achtergrond klinkt vanuit de luidspreker een bemoedigend woord dat gedurende rit vaker te horen zal zijn. ‘Hup, hup, beetje doorfietsen. We zijn er bijna.’ De enige vrouw in de groep is Renate Meulenkamp-Back. ,,We rijden hem gezamenlijk, maar ik hoop dat ze mij bij kunnen houden. En we zullen elkaar helpen, want het kan soms best emotioneel zijn.”