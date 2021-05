Hardenbergse filmmuzikant genomineerd voor ‘talentaward’

Bor Bennink (17) uit Lemeler­veld in finale Op Weg Naar Het Lagerhuis: ‘Het is toch voor een groot deel improvise­ren’

4 mei Van de debatclub op het Carmel College Salland in Raalte naar de finale van Op Weg Naar Het Lagerhuis bij BNNVara. Bor Bennink (17) uit Lemelerveld is in één maand tijd door de voorronde en halve finale gekomen. De finale wordt op 9 mei vanaf 22.05 uur uitgezonden op NPO2. We leggen debater Bor (die vlak voor zijn eindexamen vwo zit) een aantal stevige stellingen voor.