Hardenbergse raad trekt zelf boetekleed aan voor dossier Schoenmakershuisje: 'Kletsverhaal’

'Klokkenluider’ Jan Wendt was blij dat hij dinsdagavond in het gemeentehuis van Hardenberg gebruik kon maken van het spreekrecht tijdens een fysieke vergadering van de gemeenteraad. Niet meer digitaal inspreken via een beeldscherm, maar in de raadszaal. ,,Want ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken’’, aldus de Hardenberger die drie jaar geleden het gemeentebestuur opriep om werk te maken van de wederopbouw van het 'schoenmakershuisje’.