Hardenbergse Rick Brink spreekt president van Ecuador, de voorvechter van gehandicapten: ‘Wat een man!’

De Hardenbergse Rick Brink (33) sprak gisteren als minister van Gehandicaptenzaken in Den Haag met de Ecuadoriaanse president Lenin Moreno. Het enige staatshoofd ter wereld in een rolstoel en een groot voorvechter voor de rechten van mensen met een beperking maakte veel indruk. ‘Wat een man, dit is super tof’.

Ineens zat hij op Haagse ministerie tegenover Lenin Moreno, de minister-president van Equador. Rick Brink uit Hardenberg had daar een maand geleden niet van kunnen dromen. De kersverse minister van gehandicaptenzaken is dan ook daags na de ontmoeting met het staatshoofd nog diep onder indruk. ,,Morena is op staatsbezoek in ons land om van ons te leren. Maar wat kunnen wij veel van hem leren’’, reageert Rick Brink. ,,Moreno is het enige staatshoofd ter wereld in een rolstoel. Hij is een soort vaderfiguur, wordt op handen gedragen door de Ecuadorianen.’’

Heel begrijpelijk, stelt Rick. ,,De man is een groot voorvechter voor de rechten van mensen met een beperking en heeft ervoor gezorgd dat gehandicapte mensen in zijn land in ieder geval verzekerd zijn van een basisinkomen, een soort van bijstand zeg maar. Hij stelt de mensen bovendien in staat om iets terug te doen voor de samenleving. Hij doet echt de goede dingen, heel tof.’’

Afzetting

Ook de rit er naar toe, maakte indruk. ,,De straten in Den Haag waren afgezet, er staat beveiliging langs de route. Uiteindelijk ben ik maar een man uit het Hardenbergse en dan kom je hier en mag je spreken met een staatshoofd. Dat is toch fantastisch?!’’

Volledig scherm Rick Brink (l) met Lenin Moreno en minister Hugo de Jonge (r). © Eigen foto

Koning

Bijzonder voor de Hardenberger is ook dat Moreno zelf om een gesprek met Rick heeft gevraagd. ,,Het gaat om een officieel staatsbezoek. Even voor ons sprak de delegatie met koning Willem-Alexander. En daarna met minister De Jonge en dus met mij. Heel bijzonder en inspirerend ook. Want er was alle gelegenheid om te praten over zijn rol als voorvechter voor de gehandicapten. Ook hebben we het gehad over hoe hij het voor elkaar krijgt dat hij aandacht krijgt en gewaardeerd wordt om de inhoud en niet omdat hij in een rolstoel zit.’’

Quote Mijn ouders zeiden altijd dat ik vanwege mijn handicap nooit in een achtbaan zou kunnen zitten maar daar zit ik nu toch echt wel in! Rick Brink

Rick Brink werd vorige maand officieel benoemd tot minister van Gehandicaptenzaken, een primeur voor ons land. Sindsdien staat zijn leven compleet op de kop. ,,Mijn ouders zeiden altijd dat ik vanwege mijn handicap nooit in een achtbaan zou kunnen zitten maar daar zit ik nu toch echt wel in’’, vertelt hij lachend. ,,Het gaat alle kanten op. Maar super leuk. Vooral omdat ik nu de kans krijg het verschil te maken. Ik was onlangs nog in de ministerraad en werd daar door alle ministeries omarmd.’’

Inspiratie