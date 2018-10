Hardenbergse wethouder Bruinsma uit de running door ziekte

Handteke­nin­gen­ac­tie komt pizzeria in Nieuwleu­sen duur te staan

11:05 Media-aandacht in de Stentor en een handtekeningenactie om zijn bedrijf te redden komen pizzaboer Ayman Khallaf uit Nieuwleusen duur te staan. De gemeente Dalfsen schrijft in een brief aan de ondernemer dat hij 'al dan niet ten onrechte' alsnog aan vergunningen probeert komen die hem eerder door de gemeente zijn geweigerd.