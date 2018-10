Harderberger kijkt meteen in loop pistool als hij 's nachts deur opent

Het trio vluchtte in de richting van de Collendoornsedijk weg. Gealarmeerde agenten en een speurhond hebben de omgeving onderzocht, maar de drie werden niet gevonden. Het slachtoffer laat weten dat hij enorm is geschrokken van het voorval, maar dat het goed met hem gaat. Meer wil de Hardenberger niet zeggen, volgens hem ook in het belang van het onderzoek. Hij verwijst voor meer informatie naar de politie.

Signalement

Die is op zoek naar drie mannen, die er ongeveer hetzelfde signalement hebben. Ze zijn ongeveer 17 jaar oud en 1.75 meter lang, hebben een smal postuur en droegen een zwarte trui met capuchon en een zwarte broek. Door de capuchons waren de gezichten van de overvallers niet goed te zien. Degene die het vuurwapen vast had, droeg waarschijnlijk zwarte handschoenen.

Hoewel de Foreestallee niet aan een doorgaande route ligt, hoopt de politie toch dat getuigen tussen 02.30 en 03.15 uur in die omgeving iets is opgevallen. Wie wellicht de drie personen heeft gezien, of voertuigen die er normaal niet rijden, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt wonen en beschikken over camerabeveiliging, waarop mogelijk iets is vastgelegd wat te maken kan hebben met deze zaak.