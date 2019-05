Harry Been uit Nieuwleusen krijgt eretitel bondsridder van de KNVB

Malik Azmani (VVD) uit Dalfsen gelukkig met uitslag verkiezin­gen

17:19 Nergens in het land is er bij de Europese verkiezingen zo’n grote zege geboekt als door CU-SGP op Urk. ,,Geweldig!’’, vindt Johanna Koffeman-Kramer (28), de nummer 11 van de lijst. Ook VVD-lijsttrekker Malik Azmani is opgetogen over het resultaat van zijn partij. Voor lijsttrekkers Sent Wierda (vandeRegio & Piratenpartij) en Ayhan Tonça (Denk) werd het een teleurstelling.