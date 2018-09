Heel Hardenberg op zijn kop door Feel Good Festival

Boem, boem, boem. Stevige muziek zet twee dames in beweging. De belangstellenden wiegen zachtjes mee. Deze dans is de aanloop naar een uurtje informatie over de plannen om Hardenberg en omstreken te laten bruisen van de energie volgend jaar. Johan en Janneke zijn daarna twee figuranten die naar voren komen. Ze staan eerst sceptisch tegenover dit plan. Even later draaien ze bij en Janneke maakt een sprint door het gebouw. Johan laat zien hoe sterk hij is door een stoel op te drukken. ,,Ook meedoen aan de trainingen volgend jaar. Mwahh, dat weten we nog niet zeker", zeggen ze even later bedenkelijk.