Heftige botsing in Dieverbrug: 74-jarige man uit Dalfsen zwaargewond naar het ziekenhuis

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Deventer kleurt als enige rood, aantal coronabe­smet­tin­gen in Noordoost­pol­der daalt

10 juli De situatie met het aantal positief op corona geteste personen blijft het ernstigst in Deventer vandaag. Gisteren was daar sprake van 69,5 positieve tests per 100.000 inwoners. In 24 uur daalde dat naar 57,6 positieve tests, maar volgens de gehanteerde normen blijft de gemeente daarmee rood gekleurd. In Noordoostpolder en op Urk verbeterde situatie in een etmaal. Samen met Ommen en Staphorst is daar het laagste aantal positieve tests afgenomen.