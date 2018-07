Heideveld in Dalfsen blijft na brandjes en regenbui op slot

Volledig scherm In Dalfsen woedde de afgelopen weken meerdere malen brand in bos en heide. De vuurtjes zijn vermoedelijk aangestoken. © Max de Krijger

Overtreders kunnen rekenen op preventieve fouillering, een identiteitscontrole en een boete. ,,Dit is geen kwajongensgedrag", constateerde de burgemeester al een dag of tien geleden. ,,Op een bepaald moment geloof je dat niet meer."

Forensisch onderzoek

De gemeente Dalfsen, politie en brandweer gingen vrijwel vanaf het eerste moment uit van brandstichting. Bij de plaats delict werden volgens Noten dan wel geen jerrycans of ontstekingsmechanismen gevonden, een forensisch onderzoeksteam kwam na verschillende testen snel tot een conclusie. ,,Er is met sigaretten gegooid, maar dat bleek echt onvoldoende om tot een brand te komen. De situatie is sindsdien veranderd. Het is nu nog droger. De regendruppels verdampen voor ze op de grond zijn."

Camera's

Na de eerste brand werden al vrij snel camera's geplaatst op het gemeentehuis en bij kasteel Rechteren. Niet zozeer om een dader op heterdaad te betrappen, maar wel om mogelijke brandontwikkeling vroegtijdig waar te nemen. De beelden werden van afstand bekeken. ,,Als er om bijvoorbeeld 21.00 uur brand wordt gesticht en je ontdekt die pas om 1.00 uur, dan spreek je over een echte bosbrand. Met vlammen over de toppen van de bomen. Dat maakt me ongerust, en dus zoeken we naar rook. Uitzicht op een aanhouding van een verdachte hebben we nog niet."

Bewonersbijeenkomst

Voor bewoners en pachters van delen van het gebied wordt een bijeenkomst belegd, vermoedelijk onder regie van de rentmeester van landgoed Rechteren. Ondertussen blijft het gebied afgesloten, ook voor vakantiegangers die hun tent hebben opgeslagen op camping Starnbosch. Van paniek daar is allerminst sprake, omdat de vuurtjes kilometers dieper in het bos en op de heide zijn aangestoken. Eigenaar Robbin van den Heuvel: ,,Wel zit het zwembad tot de rand toe vol met water, voor het geval we het nodig mochten hebben." Vakantieganger Cor Duineveld maakt zich evenmin druk. ,,Je bent hier snel weg."

'Onverklaarbaar'