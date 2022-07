Henk (64) treurt om klassieke Kreidlers na brand in schuurtje in Ommen

Touwtrekken en racen op oude Kreidlers. Het zijn twee bijzonder bezigheden die Veurink na aan het hart liggen. En dan is het extra zuur dat die ene hobby die andere nagenoeg om zeep helpt.

,,Ik was bezig met het koken van hars in ons schuurtje’’, legt de aan de Violenstraat wonende Ommenaar uit. ,,Dat spul heb je nodig om je handen stroef te maken bij het touwtrekken. Zelf doe ik dat vanwege mijn leeftijd niet meer, maar ik schijn een meester te zijn in het maken van dat spul, dus ik doe dat nog voor mijn clubleden van Okia (Onze Kracht is Achteruitgang, red.) in Holten. Dat komt best precies, je moet de juiste hoeveelheid vloeistof laten verdampen om de goede plakkerigheid te krijgen.’’

Naar de wc

Terwijl hij zo bezig is in het schuurtje komt de jongste van zijn kleinkinderen (‘ze logeren bij ons momenteel’) bij hem, omdat ze naar de wc moet. ,,Ik mee, maar dat duurde best even en in de tussentijd vergeet ik dat de hars op staat. Totdat plots mijn andere kleinkind binnen komt met de mededeling dat er brand in de schuur is.’’

De twee klassieke Kreidler crossmotoren van Veurink.

Veurink probeert de boel nog te blussen met een deken - een actie waaraan hij de lichte brandwonden aan zijn armen overhoudt - maar tevergeefs. De brandweer is snel ter plekke om te blussen, maar dan is de schade al aangericht.

Fantastische conditie

Met name die aan de drie Kreidlers - een brommer en twee crossmotoren - die hij al tientallen jaren koestert en tiptop verzorgt gaat hem zeer aan het hart. ,,Die waren in fantastische conditie, helemaal gerestaureerd. Af en toe racete ik er nog mee in speciale races voor klassiekers’’, treurt hij.

Jeugdsentiment op twee wielen: zo'n veertig jaar geleden maakte je op deze brommer de blits. Henk Veurink had 'm tot in de puntjes gerestaureerd.

Hoe groot de schade is aan de brommers weet hij nog niet precies, maar hij hoopt vurig dat het allemaal te herstellen is. ,,Dat gaat in elk geval een hoop tijd en energie kosten. Gedane zaken nemen geen keer, maar het is door mijn eigen fout gebeurd.’’

Rook ingeademd

Relativeren kan hij gelukkig ook goed. Hoewel hij even mee moest naar het ziekenhuis vanwege de brandwonden en het inademen van wat rook is hij blij dat hij er verder zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. ,,En dat is natuurlijk het meeste waard.’’

