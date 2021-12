Herdenking Wereldlichtjesdag Ommen dit jaar online  

Video Chalet op camping bij Ommen gaat deels op in vlammen: brandstich­ting niet uitgeslo­ten

De brandweer moest vannacht uitrukken voor brand in een chalet op Camping ’t Voshuus in buurtschap Giethmen, vlak bij Ommen. Er was niemand aanwezig in het chalet. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

30 november