Het accepteren van de chronische pijn bezorgt Bert Sloots inspiratie voor zijn gedichten

In Dedemsvaart staat een unieke 145 jaar oude kwekerij met hulst vol rode bessen. Het is één van de weinige bedrijven in Nederland die gespecialiseerd is in het kweken van dit kerstgroen bij uitstek, maar ook tal van coniferentakken levert. Eigenaar Erik de Jonge van Snijgroenkwekerij Van der Elst onderhoudt het landgoed al dertig jaar met veel plezier. Zijn favoriet is de traditionele hulst met die glanzende rode bessen; broodnodig voor een mooie deurkrans of kerstbakje.

