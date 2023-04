Het begon als grapje aan de bar, nu komen er duizenden bezoekers voor naar Nieuwleusen: 'Niet meer weg te denken’

Koninklij­ke onderschei­ding voor Willie Moes uit Balkbrug als dank voor haar inzet als vrijwilli­ger

Willie Moes-Dijsselhof uit Balkbrug is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Offinga reikte de koninklijke onderscheiding aan haar uit in MFC ’t Trefpunt in Balkbrug, waar ze tot voor kort vrijwilliger was.