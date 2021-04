Het jubileumboek van OVC’21 is na anderhalf jaar af

Het verzoek om de historie van OVC’21 in boekvorm te vangen komt in het najaar van 2019 bij secretaris Ronnie Huizing terecht. Een team schrijvers is snel samengesteld, het bestuur levert een coördinator. Het is geen gemakkelijke klus, eerder een omvangrijk karwei. Wat moet er wel in het boek, en wat niet? Vooral het uitpluizen van het beeldmateriaal is een heel karwei. Oude beelden moeten ingescand worden, om iedereen goed tot zijn recht te laten komen en het boek zo compleet mogelijk te maken. Er gaat veel tijd zitten in punten en komma’s.