‘Het raakt me altijd als mensen niet mogen zijn wie ze zijn’

,,Er is veel gezegd over het onderwerp destijds’’, blikt Van den Hoek van creatieve corporatie InBeeld terug op haar tijd als raadslid van GroenLinks. ,,In oktober 2017 werd ik als raadslid beticht van symboolpolitiek toen ik van gemeente Hardenberg een regenbooggemeente wilde maken. Ik geloof alleen in symbolen die echt ergens voor staan.’’ Alle andere fracties hadden er grote moeite mee om dit belangrijke onderwerp op zo’n korte termijn te bespreken. ,,We begrijpen die haast niet’', reageerde Sake-Christiaan Stelpstra namens de ChristenUnie als eerste. Met het vertonen van deze film hoopt Van den Hoek de discussie weer op te laaien. ,,De film draait voor het eerst in Overijssel, een primeur dus. De animo is veel groter dan wij eerst dachten’', vertelt ze trots. Op 11 april staat Hardenberg volledig in het teken van bewustwording over LHBT.