HHC Hardenberg begint met nieuweling Joerie Church aan de lange aanloop naar het nieuwe seizoen

Vrouw wordt gek van bromtonen in Balkbrug en vlucht huurhuis uit: ‘Gemeente, help me!’

9 juli In zo'n beetje elk huis waar Simone woont, wordt ze horendol van een lage bromtoon. Door dat voor anderen onhoorbare én ongrijpbare probleem slaapt ze op de bank bij een vriend in Elim, in plaats van in haar huurhuis in Balkbrug. Dat moet aangepast worden, eist ze nu van gemeente en woonstichting. ,,Vóór ik er woon, niet erna.”