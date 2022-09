HHC Hardenberg geeft koppositie prijs en praat over ongeregeldheden in duel met Quick Boys

tweede divisieHHC Hardenberg raakt de koppositie in de tweede divisie kwijt door een pak slaag bij De Treffers in Groesbeek: 5-2. Maar het moet toch ook nog even gaan over de onrust die afgelopen zaterdag ontstond in het duel tegen Quick Boys.