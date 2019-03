HHC Hardenberg haalt ruim 12.000 op met afscheidsshirts Edwin Evers

Waterschap wil stuw in Junne renoveren in plaats van vervangen

30 maart Als het aan waterschap Vechtstromen ligt, wordt de stuw bij Junne gerenoveerd in plaats van vervangen. Aanleiding is de renovatie van stuw de Haandrik. Het waterschap was zo ‘blij verrast’ met het vakwerk en de staat van deze stuw, dat het schap heeft besloten extra onderzoek te doen naar de stuw in Junne.