HHC Hardenberg wekt zelf stroom met het plaatsen van honderden zonnepanelen

Het eerste proefvak is geplaatst en het einde van dit jaar moeten ze er allemaal liggen, de 330 zonnepanelen op het clubhuis van HHC Hardenberg. Het plaatsen van de zonnepanelen is één van de projecten die voetbalclub HHC Hardenberg doet om energie te besparen. Voorzitter Bert Beun vertelt in welke mate zijn club zich nog meer bezighoudt met duurzaamheid.

,,Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet hoe belangrijk het is om bezig te zijn met het klimaat. Wij voelen geen druk van buitenaf, maar wij worden hier als sportvereniging wel mee geconfronteerd. Het is een feit dat we met zijn allen moeten kijken naar onze omgang met de aarde en ook wij vinden duurzaamheid erg belangrijk. Daarom hebben we een aantal investeringen gedaan.’’

Eerste stappen

De club heeft al de eerste stappen gezet tot verduurzaming met het vervangen van de verwarmingsketels en de koelvriescombinaties. ,,Zo zijn ze energiezuiniger’’, vertelt Beun. ,,Vervolgens hebben we van een aantal velden de verlichting vervangen door LED-verlichting.’’

Zonnepanelen

HHC Hardenberg probeert zoveel mogelijk stroom zelf op te wekken. ,,Hiermee willen wij het voorbeeld geven naar leden, bedrijven en sponsoren dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de besparing van energie.’’ De club gaat zich het komende jaar nog meer in zitten voor duurzaamheid. Ze investeren 125.000 euro in 330 zonnepanelen die aan het einde van het jaar op het clubhuis moeten zitten. ,,Wij doen dit samen met onze duurzaamheidspartners: Duvast, MorrenhofJansen en Rabobank. De Rabobank biedt ons een leaseconstructie aan zodat wij de betaling niet in één keer hoeven te doen en de rente nemen ze ook opzicht. Deze partijen helpen ons en verbinden zich hiermee dichter aan de club.’’

Voorloper

Volgens Bert Beun is HHC Hardenberg ten opzichte van clubs in de regio een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid. ,,Zeker in de gemeente, maar ook daarbuiten doen we het goed. We zijn bezig op om een van de duurzaamste amateurclubs te worden. Wij zijn een grote club met 1900 leden. Dat wij twee derde van de energie zelf binnen kunnen halen, geeft aan dat wij een mooi voorbeeld zijn voor de andere clubs.’’

Toekomst

Bij alleen zonnepanelen blijft het niet, want er staan nog meer te gebeuren bij de Hardenbergse club. ,,Het aantal uren dat je de velden moet sproeien neemt toe door de klimaatverandering, dus willen we alle velden voorzien van een automatisch sproeisysteem. Dit is dus vooral een besparing van menselijke energie. Ook willen we de laatste velden waar de reguliere verlichting is, omzetten naar LED-verlichting. Ik ben blij dat we deze stappen gemaakt hebben en het is goed dat we voor de vereniging een aantal stappen voorwaarts kunnen zetten.’’