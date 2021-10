Hij komt, hij komt naar Vechtdal (maar wel coronaproof en zonder zwarte piet)

Geen traditione­le intocht, maar kinderen kunnen Sint vanuit de auto of op de fiets verwelko­men in Kampen

15 oktober Er komt dit jaar geen traditionele intocht van Sinterklaas in Kampen. Maar de goedheiligman welkom heten, kan wel. ,,Dit jaar is het niet de Sint die op het paard langs de kinderen loopt, maar komen de kinderen in de auto of op de fiets langs de Sint’’, zegt Jacco Swillens van Sint in Kampen. ,,Het wordt een drive-through langs de Loswalkade.’’